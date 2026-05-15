Angola: Luanda accueille la 7e Conférence ministérielle de la Convention du Courant de Benguela

Luanda — L'Angola a accueilli mercredi la 7e Conférence ministérielle de la Convention du Courant de Benguela (CCB), un événement qui a réuni des représentants de l'Angola, de la Namibie et de l'Afrique du Sud, pays partageant l'un des écosystèmes marins les plus productifs au monde.

Selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP jeudi, la conférence s'est tenue au Centre de conférences de Talatona et a rassemblé des membres de l'Exécutif angolais, des délégations étrangères, des diplomates et des invités.

À cette occasion, le vice-gouverneur de Luanda chargé du secteur économique, Jorge Miguêns Augusto, représentant le gouverneur provincial de Luanda, Luís da Fonseca Nunes, a souligné l'importance de la coopération régionale pour la préservation durable des ressources marines et le renforcement des politiques environnementales communes entre les États membres.

Le rapport indique que l'événement comprenait également un discours du président sortant de la Conférence ministérielle de la Convention du courant de Benguela, Inga Zawan, de la République de Namibie, qui a salué les progrès accomplis en matière de coopération régionale sur les questions liées à la gestion des ressources marines et à la lutte contre le changement climatique.

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Lors de la cérémonie d'ouverture, présidée par la ministre angolaise de la Pêche et des Ressources marines et présidente en exercice de la Conférence ministérielle de la Convention du courant de Benguela, Carmen do Sacramento Neto, l'engagement des États membres en faveur de la conservation et de la gestion durable du vaste écosystème marin du courant de Benguela a été réaffirmé.

La ministre a également souligné la nécessité de renforcer les actions conjointes visant à protéger la biodiversité marine, la recherche scientifique, la lutte contre la pêche illégale et la promotion de l'économie bleue comme instrument de développement durable pour les pays de la région.

La Convention du courant de Benguela (CCB) est une organisation intergouvernementale créée par les gouvernements de l'Angola, de la Namibie et de l'Afrique du Sud, dans le but de promouvoir une conservation coordonnée à long terme et l'utilisation durable du vaste écosystème marin du courant de Benguela.

Le ministre angolais du Tourisme, Márcio Daniel, des ministres et secrétaires d'État de la Namibie et de l'Afrique du Sud, des chargés d'affaires de divers pays et d'autres invités ont également assisté à l'événement.