Afrique: CAN U17 - Le pays chute d'entrée contre l'Afrique du Sud

14 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Pour son premier match à la CAN U17, le Sénégal a réalisé une mauvaise opération avec une défaite 2-1 ce jeudi 14 mai contre l'Afrique du Sud.

Dans cette partie face aux Sud-Africains, les Lionceaux ont pourtant ouvert le score grâce à Cheikh Thior juste avant la pause (44e). Un avantage de courte durée puisque Simama égalise dès la 48e pour l'Afrique du Sud, qui va même passer devant quelques minutes plus tard. Le malheureux Cheikh Thior va cette fois ci marquer contre son camp (55e). Prochain rendez-vous pour le Sénégal, le 17 mai contre le Ghana. Une victoire semble déjà cruciale à la fois pour une qualification en quarts, mais aussi au Mondial U17 (les 8 quarts de finalistes plus les deux meilleurs troisièmes vont décrocher leur ticket).

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