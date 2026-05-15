Sénégal: L'ARTP et le BTK signent un mémorandum pour une régulation numérique commune

Ce jeudi 14 mai 2026, l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) du Sénégal a officialisé la signature d'un partenariat avec l'Autorité des Technologies de l'Information et de la Communication de Turquie (BTK). L'entente a été paraphée en marge du Symposium Mondial des Régulateurs 2026 à Ankara. Ce partenariat stratégique couvre les télécommunications, le numérique et les services postaux. Un accord qui s'inscrit dans une vision de souveraineté numérique partagée.

C'est dans le cadre du Symposium Mondial des Régulateurs 2026, organisé à Ankara sous l'égide de l'Union Internationale des Télécommunications, que l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal (ARTP) et son homologue turque, le BTK, ont scellé un mémorandum d'entente qui officialise des ambitions communes en matière de transformation numérique.

La cérémonie de signature, présidée par Dahirou Thiam, Directeur général de l'ARTP, et Ömer Abdullah Karagözoğlu, Président du BTK, a réuni un aréopage de personnalités de premier plan : l'Ambassadeur du Sénégal en Turquie, Moustapha Sokhna Diop, Cosmas Luckyson Zavazava, Directeur du Bureau de Développement des Télécommunications de l'UIT, ainsi que Bocar Ba, Président du Conseil de la SEMENA. Une présence institutionnelle qui souligne la portée diplomatique de l'événement, au-delà du seul cadre technique.

Le contexte mondial y invite. Face à l'essor des services satellitaires, au commerce électronique en pleine mutation et aux risques croissants liés à la cybercriminalité, les régulateurs du monde entier cherchent à mutualiser expertise et outils de gouvernance. Le mémorandum Sénégal-Turquie s'inscrit dans cette logique d'une régulation collaborative, indispensable à l'heure où les frontières du numérique s'effacent. « Construire un avenir numérique souverain, innovant, compétitif et créateur de croissance au bénéfice des deux peuples », peut-on lire dans la communication de l'ARTP.

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Cinq axes de coopération

Le partenariat s'articule autour de cinq domaines prioritaires : le partage des meilleures pratiques réglementaires, le renforcement des capacités et les formations techniques, l'accompagnement de l'innovation et des start-ups, la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, et enfin la protection et l'amélioration de l'expérience des consommateurs.

Au-delà de la déclaration d'intention, les deux institutions s'engagent sur des échanges d'expertise concrets et des initiatives conjointes. L'objectif affiché : accélérer une transformation numérique qui soit à la fois inclusive, résiliente et durable, en tirant parti des expériences respectives d'un pays émergent d'Afrique de l'Ouest et d'une puissance numérique en pleine montée en gamme.

Pour le Sénégal, cet accord avec la Turquie, qui figure parmi les pays les plus avancés en matière de gouvernance numérique, représente une opportunité de benchmarking réglementaire de premier ordre. Il marque également une nouvelle dimension dans les relations bilatérales entre Dakar et Ankara, désormais adossées à une vision commune du développement technologique.