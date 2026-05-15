Tunisie: UNIMED - 148,9 millions de dinars de chiffre d'affaires, mais des bénéfices sous pression

15 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

L'Unité de fabrication de médicaments (UNIMED) a publié jeudi 14 mai 2026 ses résultats pour l'exercice 2025 : un chiffre d'affaires de 148,9 millions de dinars, en hausse de 1 % sur un an, un résultat net individuel de 16,8 millions de dinars, en recul de 9 %, et un dividende proposé de 0,625 dinar par action. L'Assemblée générale ordinaire ( AGO) est convoquée pour le 17 juin 2026.

Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 1 % pour atteindre 148,9 millions de dinars en 2025, contre 147,7 millions de dinars un an plus tôt. Cette légère croissance de l'activité commerciale n'a toutefois pas suffi à préserver les niveaux de rentabilité de l'exercice précédent.

Le résultat net individuel s'établit à 16,8 millions de dinars, contre 18,5 millions de dinars en 2024, soit un recul de 9 %. Sur une base consolidée, le bénéfice net atteint 18,6 millions de dinars, contre 19,4 millions de dinars l'année précédente, en baisse de 4 %.

Le conseil d'administration, réuni le 14 mai 2026, a décidé de proposer à l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2026 la distribution d'un dividende de 0,625 dinar par action au titre de l'exercice 2025.

 

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