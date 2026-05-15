Angola: Le pays et le Portugal renforcent leur coopération dans les secteurs des assurances et des fonds de pension

Luanda — Un protocole de coopération institutionnelle visant à renforcer les capacités de régulation, de supervision et de développement du secteur des assurances et des fonds de pension a été signé ce jeudi à Lisbonne entre l'Angola et le Portugal.

Le document a été paraphé entre l'Agence angolaise de Régulation et de Supervision des Assurances (ARSEG) et l'Autorité de Supervision des Assurances et des Fonds de Pension (ASF).

Selon un communiqué de presse de l'ARSEG parvenu à l'ANGOP, l'accord prévoit des mécanismes de coopération dans les domaines de l'assistance technique, de la formation spécialisée, de l'échange d'informations, du conseil ainsi que du renforcement institutionnel, avec un accent particulier sur la supervision fondée sur les risques, la gouvernance d'entreprise, la conduite du marché, l'innovation technologique et le renforcement des systèmes de supervision.

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Signé par la présidente du Conseil d'administration de l'ARSEG, Filomena Manjata, et par le président du Conseil d'administration de l'ASF, Gabriel Bernardino, le protocole consolide un partenariat stratégique axé sur la modernisation institutionnelle, le partage de connaissances techniques spécialisées et l'adoption des meilleures pratiques internationales en matière de supervision. À cette occasion, Filomena Manjata a souligné que cet accord représente une étape stratégique pour le renforcement de la crédibilité, de la solidité et de la durabilité du secteur angolais des assurances.

Elle a affirmé que le renforcement de la coopération avec l'ASF constitue une opportunité concrète d'accélérer le développement technique et institutionnel de l'ARSEG et de consolider un écosystème assurantiel plus résilient, inclusif, transparent et mieux préparé à faire face aux défis économiques et sociaux actuels. La responsable a également réaffirmé l'engagement de l'institution en faveur de la modernisation du marché, de la protection des consommateurs et de l'alignement progressif sur les normes internationales les plus exigeantes en matière de supervision.