Angola: Le braconnage pointé comme l'une des causes de l'extinction de l'Antilope noire géante

Talatona — Le secrétaire d'État à l'Action climatique et au Développement durable, Nascimento Soares, a affirmé ce jeudi à Luanda que le braconnage constitue l'une des principales causes de la menace d'extinction de la Palanca Negra Gigante, aussi bien dans la réserve naturelle intégrale du Luando que dans le parc national de Cangandala.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier consacré à l'état actuel de la conservation de l'Antilope noire géante et à ses perspectives futures, le responsable gouvernemental a souligné que le braconnage représente la menace directe la plus importante pour la préservation de l'espèce, aggravée par l'absence de poursuites effectives contre les contrevenants.

Selon lui, bien qu'il existe des textes législatifs et des instruments juridiques, notamment le Code pénal, permettant de sanctionner les crimes environnementaux, l'accent est également mis actuellement sur l'éducation environnementale, afin de sensibiliser la population à l'importance de cette espèce et aux implications juridiques du braconnage. Il a également indiqué que le ministère de l'Environnement oeuvre à la responsabilisation des chasseurs illégaux, tout en soulignant que la valorisation de l'image de l'Antilope noire géante à des fins touristiques nécessite une approche transversale impliquant différents secteurs, notamment les médias.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nascimento Soares a fait savoir que l'Angola a enregistré des avancées dans la lutte contre les crimes environnementaux, notamment grâce à la mise en oeuvre du Plan national d'action sur l'ivoire et à la création de la Commission interministérielle de lutte contre les crimes environnementaux. Il a ajouté que le pays est engagé dans l'expansion du Système national des aires de conservation, conformément aux engagements mondiaux tels que la Convention sur la diversité biologique et les objectifs dits « 30/30 ».