Afrique de l'Ouest: Cédéao-Europe - Mémounatou Ibrahima appelle à renforcer les liens parlementaires

15 Mai 2026
Togonews (Lomé)

La présidente du Parlement de la Cédéao, la Togolaise Hadja Mémounatou Ibrahima, appelle à un renforcement significatif de la diplomatie parlementaire entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, rapporte Togo Réveil dans son édition du jour.

Un appel qui tombe à point nommé. L'Afrique de l'Ouest traverse une période particulièrement turbulente, insécurité grandissante aux frontières sahéliennes, tensions politiques dans plusieurs États membres, situation économique sous pression, autant de défis qui appellent un soutien international structuré et un dialogue interparlementaire de qualité.

Pour Mémounatou Ibrahima, le Parlement ne peut pas rester en marge des grandes décisions qui engagent l'avenir de la région. La diplomatie parlementaire, ce dialogue direct entre élus, par-delà les chancelleries, est un outil souple, réactif et souvent plus efficace que les voies diplomatiques classiques pour faire avancer des dossiers complexes.

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