Angola: Un diplomate angolais invite les entrepreneurs brésiliens à participer à la FILDA 2026

Luanda — Le consul général d'Angola à Rio de Janeiro, Matheus de Sá Miranda, a invité mercredi, dans cette ville, les milieux d'affaires de l'État de Rio de Janeiro à participer à la 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA 2026), prévue du 21 au 26 juillet.

Lors d'une rencontre d'affaires organisée au siège de la Fédération des Industries de l'État de Rio de Janeiro (FIRJAN), le diplomate a présenté cette foire comme la plus grande plateforme d'affaires du pays et comme un instrument stratégique destiné à attirer les investissements et à promouvoir les partenariats, lit-on dans un communiqué transmis ce jeudi à l'ANGOP par la mission consulaire.

Dans son intervention devant plus d'une centaine d'entrepreneurs, Matheus de Sá Miranda a mis en avant les réformes en cours dans l'ordre juridique angolais ainsi que les efforts du gouvernement en faveur de la diversification de l'économie et de la reconstruction des infrastructures nationales. Selon le document, le diplomate a affirmé que l'Angola offre des conditions exceptionnelles aux investisseurs stratégiques, soulignant l'abondance des ressources minières et hydriques ainsi que des terres arables comme des piliers essentiels de l'industrialisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous disposons des conditions nécessaires pour bâtir un pays industrialisé et compétitif et, pour cela, nous avons besoin d'investisseurs privés et de partenaires stratégiques », a déclaré le consul général. Il a également souligné que la proximité culturelle et linguistique entre l'Angola et le Brésil facilite les échanges commerciaux. Dans cette perspective, le diplomate a identifié comme secteurs prioritaires pour les investissements brésiliens l'industrie, les mines, l'agriculture, la pêche, l'énergie, les transports, les télécommunications et le tourisme.

Selon le document, l'événement a été organisé conjointement par le Consulat général, la Chambre de Commerce et d'Industrie Brésil-Angola et la FIRJAN, et a servi à renforcer les liens économiques entre les deux pays. Depuis Luanda, ont également participé à la rencontre par visioconférence la secrétaire d'État au Commerce extérieur, Augusta Fortes, le secrétaire d'État aux Ressources minières, Jánio Corrêa Victor, ainsi que l'ambassadrice du Brésil en Angola, Eugênia Bartelmess.

La rencontre a également été marquée par les interventions du directeur de la FILDA, Bruno Albernaz, du président du conseil d'administration de Bumbar Maine, Sebastião Panzo, du directeur de la FIRJAN, Mauro Verejão, et du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Brésil-Angola, Nayt Júnior.