Angola: Catoca réaffirme son engagement en faveur du bien-être des familles

Saurimo — Le nouveau directeur général de la Société minière de Catoca, Pedro Galiano, a déclaré ce jeudi à Saurimo (Lunda-Sul), que l'entreprise continuera à apporter son aide au gouvernement local dans la mise en œuvre de divers programmes axés sur l'amélioration des conditions de vie des familles, dans le cadre de sa responsabilité sociale.

Le directeur s'est exprimé à la fin d'une rencontre avec le gouverneur de Lunda-Sul, Gildo Matias, réitérant sa volonté de faire preuve d'une plus grande ouverture et flexibilité concernant les accords déjà existants et d'autres à formuler. Il a ajouté que, dans le cadre de sa responsabilité sociale, l'entreprise prévoit un soutien au gouvernement dans le cadre de construction des écoles, des voies de communication, des hôpitaux et dans la formation des ressources humaines.

Selon lui, l'emploi des jeunes constitue un autre problème à résoudre progressivement, dès qu'il y aura des postes vacants au sein de certains secteurs et avec la retraite de certains travailleurs. Pour rappel, Catoca et le gouvernement provincial de Lunda-Sul ont signé un protocole d'accord en 2019, dans les secteurs de la communication sociale et de développement socio-économique de la région, couvrant l'éducation, la santé, le sport, l'agriculture et la responsabilité sociale.

À cela s'ajoutent l'amélioration de la distribution d'énergie électrique et l'accès aux biens et services, entre autres. La société minière de Catoca est la plus grande entreprise d'extraction de diamants en Angola et exploite à ciel ouvert la quatrième plus grande mine de kimberlite au monde. Basée à Lunda-Sul, elle constitue un pilier de l'économie angolaise, responsable de plus de 75 % d'extraction nationale de diamants dans le pays, reconnue pour la qualité et la pureté de ses diamants et emploie plus de 10 000 travailleurs, entre directs et indirects.

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