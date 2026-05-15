Angola: Un incendie détruit un entrepôt de l'entreprise Suave à Cunene

14 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FI/LHE/DP/BS

Ondjiva — Un incendie de moyenne ampleur a détruit, en fin d'après-midi de ce jeudi, un entrepôt contenant des marchandises stockées de l'entreprise Suave, dans la ville d'Ondjiva, province du Cunene, sans faire de victimes.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le commandant municipal du Service de Protection civile et des Sapeurs-pompiers du Cuanhama, l'inspecteur-chef pompier Frederico Júlio, a indiqué que les causes de l'incendie, encore indéterminées, ont provoqué la destruction totale des deux hangars de l'entrepôt qui abritait des marchandises inflammables.

Les produits endommagés, a-t-il précisé, sont des articles d'hygiène hautement inflammables, notamment des détergents, des insecticides, des couches jetables, du papier hygiénique et des serviettes en papier, ces deux derniers étant présents en grande quantité, ce qui a favorisé la propagation rapide des flammes. Il a souligné que la nature et la quantité des matériaux, ainsi que le mauvais conditionnement des marchandises dans l'entrepôt, ont empêché les équipes d'intervention d'accéder immédiatement à l'intérieur du bâtiment.

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« Nous comptons déjà plus d'une heure d'opérations pour tenter d'éteindre l'incendie, sans obtenir le résultat escompté, étant donné que des produits gazeux se trouvent dans la partie frontale, ce qui empêche une pénétration immédiate », a expliqué le responsable. Frederico Júlio a indiqué que trois véhicules transportant 69 mille mètres cubes de substances extinctrices, ainsi que 22 sapeurs-pompiers, sont actuellement mobilisés pour contenir la progression des flammes et tenter de maîtriser la situation, tandis que l'origine du sinistre et l'étendue des dégâts restent à déterminer.

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