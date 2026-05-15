Tunisie: Au pays - Le prix des abricots quadruplé malgré une production record

Malgré une récolte importante d'abricots cette saison, les prix demeurent élevés sur les marchés tunisiens, a indiqué le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Kairouan, Mouldi Ramadhani.

Dans une déclaration à Diwan FM, Ramadhani a précisé que le gouvernorat de Kairouan compte plus de 3.000 hectares consacrés à la culture de l'abricot, représentant près de 45 % de la production nationale.

La production régionale est estimée cette année à environ 18.000 tonnes de différentes variétés, un niveau proche de celui enregistré lors de la précédente saison. Cette stabilité intervient malgré l'extension des superficies cultivées, en raison des répercussions des conditions climatiques sur le rendement.

À l'échelle nationale, la récolte devrait atteindre près de 40.000 tonnes, dont une partie sera destinée à l'exportation, tandis que le reste alimentera le marché local.

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Concernant les prix, Ramadhani a souligné que le kilogramme d'abricots est cédé par les producteurs entre 1 et 1,5 dinar, alors que son prix pour le consommateur atteint environ 4 dinars, voire davantage dans certains marchés.

Il a estimé que l'agriculteur demeure « le maillon le plus faible » de la chaîne de distribution, appelant implicitement à une meilleure régulation des circuits de commercialisation afin de réduire l'écart entre les prix à la production et ceux pratiqués à la consommation.