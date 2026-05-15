Tunisie: Chute des prix des oeufs au pays

Le président de l'Association tunisienne des producteurs d'oeufs de consommation, Hassib Fekhfekh, a alerté sur la forte baisse des prix des oeufs enregistrée ces dernières semaines, soulignant qu'elle engendre des pertes continues pour les agriculteurs et les éleveurs de volailles.

Intervenant sur Diwan Fm, Fekhfekh a expliqué que cette situation est principalement due à un déséquilibre entre l'offre et la demande, marqué par une production supérieure aux besoins du marché, ce qui a entraîné un effondrement des prix.

Il a indiqué que cette baisse affecte directement les éleveurs, confrontés à des difficultés croissantes pour couvrir les coûts de production.

Le responsable a, par ailleurs, insisté sur l'importance de préserver un modèle de production reposant sur les petits et moyens éleveurs, estimant qu'ils représentent « la principale garantie » pour assurer la stabilité du marché et protéger le pouvoir d'achat des consommateurs.