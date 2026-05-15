Tunisie: Au pays - Coupe du monde 2026 - La liste officielle des joueurs attendue aujourd'hui

15 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le sélectionneur national tunisien, Sabri Lamouchi, tiendra ce jeudi à partir de 16h00, dans un hôtel de la banlieue de Gammarth, une conférence de presse consacrée à l'annonce de la liste des joueurs retenus pour représenter la Équipe de Tunisie de football lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Cette annonce est particulièrement attendue par les supporters tunisiens, à quelques semaines du coup d'envoi du Mondial 2026, alors que plusieurs interrogations persistent concernant les choix du staff technique, la composition du groupe et l'état de forme de certains cadres de la sélection.

La conférence de presse devrait également permettre au sélectionneur national d'évoquer les préparatifs des Aigles de Carthage, les objectifs fixés pour la compétition ainsi que les derniers ajustements avant le départ vers l'Amérique du Nord.

La Tunisie prendra part à une nouvelle phase finale de Coupe du monde avec l'ambition de réaliser un parcours historique dans la plus prestigieuse des compétitions internationales de football.

 

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