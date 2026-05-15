Tunisie: Aïd el-Adha 2026 - Une date déjà annoncée pour l'Algérie

L'Aïd el-Adha 2026 devrait être célébré en Algérie le mercredi 27 mai, selon les calculs publiés par le Centre astronomique international concernant l'observation du croissant lunaire du mois de Dhou al-Hijja 1447 de l'Hégire.

Dans un communiqué rendu public jeudi 14 mai, le centre indique que l'observation du croissant lunaire sera effectuée le dimanche 17 mai 2026 dans l'ensemble du monde musulman, marquant le début du processus permettant de déterminer officiellement les dates du mois sacré et de la fête religieuse.

Selon ces calculs scientifiques, le lundi 18 mai 2026 devrait correspondre au premier jour du mois de Dhou al-Hijja, ouvrant ainsi la voie à la célébration de l'Aïd el-Adha le mercredi 27 mai dans la majorité des pays musulmans.

Le centre précise que l'observation du croissant sera possible à l'aide de télescopes depuis certaines régions comme l'Asie de l'Est, l'Afrique australe et le sud de l'Amérique du Sud. À l'oeil nu, elle pourra être réalisée dans plusieurs zones, notamment l'Asie centrale et occidentale, une grande partie de l'Afrique du Nord (dont l'Algérie) ainsi que dans plusieurs régions des Amériques.

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En Algérie, la confirmation officielle de la date de l'Aïd el-Adha ne relève toutefois pas des calculs astronomiques, mais de la commission nationale d'observation du croissant lunaire relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Cette instance se réunira à l'issue de l'observation pour annoncer la date définitive de la fête religieuse.

Par ailleurs, la même procédure permettra également de fixer la date du jour de Arafat, correspondant au 9e jour du mois de Dhou al-Hijja, considéré comme le point culminant du pèlerinage à La Mecque. L'Aïd el-Adha est ensuite célébré le lendemain, soit le 10e jour du mois lunaire.