Tunisie: Diaspora tunisienne - Jusqu'à 150 euros de réduction sur les billets d'été

À l'approche de la saison estivale, les autorités tunisiennes ont engagé une nouvelle opération destinée à faciliter le retour des Tunisiens résidant à l'étranger, en particulier les familles aux revenus modestes. Le dispositif prévoit l'octroi d'aides financières sur les billets d'avion de Tunisair et les traversées maritimes assurées par Compagnie Tunisienne de Navigation, avec des subventions pouvant atteindre 150 euros par personne.

L'initiative, pilotée par l'Office des Tunisiens à l'étranger, a été relayée ces derniers jours par plusieurs représentations diplomatiques tunisiennes à travers le monde. Les ambassades ont commencé à recenser les familles susceptibles de bénéficier de cette mesure sociale mise en place pour la période estivale 2026.

Le programme cible principalement les familles tunisiennes à faibles revenus composées d'au moins quatre membres et souhaitant passer les vacances d'été en Tunisie. Les aides concernent aussi bien les voyages maritimes que les liaisons aériennes, dans un contexte marqué par la hausse des coûts du transport international et les difficultés rencontrées par une partie de la diaspora pour financer les déplacements vers le pays d'origine.

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Selon les modalités communiquées par les représentations diplomatiques, les familles intéressées doivent déposer une demande auprès des services consulaires relevant de leur pays de résidence. Les dossiers doivent inclure les noms des membres de la famille concernés par le voyage, les dates prévues d'arrivée et de retour, ainsi que les coordonnées complètes des demandeurs.

Pour les voyages maritimes opérés par la CTN, l'aide financière est fixée à 80 euros par membre de la famille, avec des montants pouvant atteindre 100 euros pour certaines catégories répondant aux critères sociaux établis. La période de réservation des billets subventionnés s'étend du 11 mai au 15 juin 2026.

Concernant les vols de Tunisair, le dispositif prévoit une prise en charge plus importante. Les aides accordées atteignent 100 euros par membre de la famille et peuvent grimper jusqu'à 150 euros pour les bénéficiaires remplissant l'ensemble des conditions requises.

Les voyages concernés par cette opération devront être effectués entre le 17 juin et le 20 août 2026, période qui correspond traditionnellement au pic des retours de la diaspora tunisienne pour les vacances d'été.

Après le dépôt des demandes, les autorités consulaires procéderont à l'examen des dossiers afin de vérifier l'éligibilité des candidats, en tenant compte notamment des critères sociaux et de la disponibilité des places proposées dans le cadre de cette opération.

Cette initiative intervient dans un contexte où le coût des billets d'avion et de bateau vers la Tunisie demeure un sujet sensible pour de nombreuses familles tunisiennes établies à l'étranger. Chaque été, les associations de la diaspora et plusieurs organisations tunisiennes appellent à des mesures visant à réduire les charges financières pesant sur les expatriés souhaitant rentrer au pays.

À travers cette opération, les autorités tunisiennes cherchent ainsi à encourager le retour estival de la communauté tunisienne à l'étranger tout en renforçant les liens avec la diaspora, considérée comme un acteur économique et social important pour le pays.