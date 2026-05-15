Tunisie: Le moustique tigre gagne du terrain au pays

Le moustique tigre asiatique, connu pour sa capacité à transmettre plusieurs maladies virales, est présent en Tunisie depuis l'année dernière, sans toutefois connaître une propagation importante jusqu'à présent, a indiqué vendredi l'expert international en environnement et en développement durable, Mohamed Adel Hentati.

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM, l'expert a alerté sur les risques sanitaires liés à cette espèce invasive, capable de transmettre plusieurs virus, dont la fièvre du Nil occidental, ainsi que d'autres maladies virales potentiellement dangereuses.

Mohamed Adel Hentati a expliqué que la femelle du moustique tigre représente le principal danger pour l'être humain, puisqu'elle se nourrit de sang humain et peut transmettre des agents pathogènes à travers sa salive lors des piqûres.

Selon lui, la prévention reste le moyen le plus efficace pour limiter la prolifération de cet insecte. Il a ainsi appelé les citoyens à éliminer tous les environnements favorables à sa reproduction, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des habitations.

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L'expert a notamment insisté sur la nécessité d'éviter toute stagnation d'eau dans les maisons, les jardins, les terrasses ou les récipients exposés à l'air libre, rappelant que ces espaces constituent des lieux propices à la ponte des oeufs du moustique tigre.

Il a également précisé que la femelle doit se nourrir de sang avant de pouvoir pondre, soulignant l'importance des mesures de prévention individuelle et environnementale pour réduire les risques de propagation.

L'apparition du moustique tigre en Tunisie intervient dans un contexte marqué par la progression de cette espèce dans plusieurs régions du bassin méditerranéen, sous l'effet notamment des changements climatiques et de l'augmentation des échanges internationaux.