Tunisie: Aïd el-Adha en France - Voici la date selon les derniers calculs astronomiques

En France, la date officielle de l'Aïd el-Adha 2026 sera annoncée par la Grande Mosquée de Paris à l'issue de l'observation du croissant lunaire du mois de Dhou al-Hijja 1447 de l'Hégire, conformément au processus religieux en vigueur.

Cette annonce interviendra après la réunion de la commission chargée de l'observation du croissant lunaire, qui se tiendra comme dans l'ensemble des pays musulmans le dimanche 17 mai 2026, selon les données du Centre astronomique international.

La Grande Mosquée de Paris, principale institution musulmane du pays, se basera sur les résultats de cette observation pour confirmer le début du mois de Dhou al-Hijja, ainsi que la date du jour de Arafat, célébré le 9e jour du mois lunaire.

L'Aïd el-Adha est ensuite célébré le 10e jour de Dhou al-Hijja, en cohérence avec le calendrier islamique et les annonces officielles faites par les instances religieuses nationales.

En France, comme dans d'autres pays européens, cette annonce revêt une importance particulière pour les fidèles, notamment en raison de l'organisation des prières collectives, des préparatifs de la fête et des déplacements familiaux liés à cette célébration majeure du calendrier musulman.