Tunisie: Au pays - Retour des pluies et baisse des températures

La Tunisie devrait connaître, à partir de la nuit du jeudi et durant les journées de vendredi et samedi, une nouvelle vague de perturbations météorologiques marquée par des pluies, des cellules orageuses et une baisse sensible des températures dans plusieurs régions du pays.

Selon Amer Bhabha, professeur agrégé en géographie, spécialiste de la météo tunisienne et chercheur en climatologie, le ciel sera progressivement couvert sur la majorité des régions, avec un temps nettement plus frais par rapport aux jours précédents.

Intervenant sur les ondes de Diwan FM, l'expert a indiqué que les premières précipitations devraient concerner, dès cette nuit, les régions de Kébili, Gafsa et Tozeur avant de progresser vers le gouvernorat de Gabès. Les quantités attendues devraient être faibles à modérées.

La situation météorologique devrait ensuite évoluer davantage vendredi avec l'extension des cellules orageuses vers plusieurs gouvernorats du centre et du sud, notamment Kasserine, Sfax, Mahdia, Sidi Bouzid et Kairouan.

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Les prévisions n'excluent pas également une extension progressive des masses nuageuses vers d'autres régions du nord et du centre du pays, notamment Le Kef, Siliana, Sousse, Zaghouan et Nabeul.

Cette dégradation du temps intervient dans un contexte de fluctuations météorologiques marquées observées ces derniers jours en Tunisie, avec une alternance entre températures élevées et épisodes pluvio-orageux.

Les autorités météorologiques appellent les citoyens à suivre les bulletins actualisés et à faire preuve de vigilance, notamment dans les zones susceptibles de connaître une intensification des précipitations et des vents.