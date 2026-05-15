Tunisie: Carthage Green Building Forum 2026 - Quatre jours pour accélérer la transformation bas carbone du secteur du bâtiment au pays

Porté par le Tunisia Green Building Council (Tunisia GBC) et la revue Archibat, en partenariat avec la Société des Foires Internationales de Tunis, le Carthage Green Building Forum tiendra sa deuxième édition du mercredi 20 au samedi 23 mai 2026, en marge du Salon International du Bâtiment et de la Construction Carthage 2026 (17e édition). Organisé au Parc des Expositions du Kram, ce salon réunira près de 200 exposants nationaux et internationaux et accueillera plus de 45 000 visiteurs.

Un secteur face à une transformation stratégique

Dans un contexte d'urbanisation rapide, de crise énergétique et de pression climatique croissante, le secteur du bâtiment en Tunisie et dans la région doit accélérer sa transformation.

Le secteur du bâtiment constitue un levier stratégique pour la sécurité énergétique nationale et la réduction du pic de consommation électrique en période estivale. L'enjeu est désormais de généraliser des solutions innovantes conciliant efficacité énergétique, faible empreinte environnementale et résilience face aux effets du changement climatique.

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Cette transition concerne à la fois les nouvelles constructions et, surtout, le parc bâti existant, qui représente un gisement majeur d'amélioration. Si des cadres réglementaires et des mécanismes incitatifs existent, le principal défi demeure avant tout systémique et capacitaire. Il ne s'agit plus seulement d'adopter de nouvelles normes ou technologies, mais de structurer un écosystème intégré capable de :

développer les compétences nécessaires aux métiers de demain

mieux coordonner les acteurs de la chaîne de valeur

faciliter le passage à l'échelle des solutions innovantes pour soutenir les objectifs nationaux d'efficacité énergétique, de décarbonation et de souveraineté économiqu

faire de la construction durable un levier de compétitivité, d'emploi qualifié et d'attractivité pour les investissements verts

développer l'éco-construction et valoriser les matériaux locaux pour favoriser l'emploi vert, l'attractivité territoriale et le développement régional durable.

Des lacunes importantes persistent encore en matière d'outils opérationnels, de formation, de qualification professionnelle et de mise en oeuvre concrète sur le terrain.

Repenser les façons de concevoir, de construire et de rénover est désormais indispensable pour développer un cadre bâti plus sobre, plus résilient et plus durable.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le Carthage Green Building Forum 2026, porté par une ambition claire : Construire bas carbone. Connecter les visions. Accélérer l'impact.

Dans la continuité du succès du Forum de la Construction Durable 2024, cette nouvelle édition a vocation à devenir la plateforme de référence en Tunisie pour fédérer les acteurs, partager les innovations et faire émerger des solutions concrètes au service de la transformation durable du secteur du bâtiment.

Un programme structuré autour de quatre journées thématiques

Placée sous le thème « Décarbonation, Résilience et Innovation -- pour un Bâtiment bas carbone », cette édition réunira plus de 60 intervenants tunisiens et internationaux -- architectes, ingénieurs, industriels, institutions publiques, promoteurs, universitaires, experts en finance verte et porteurs d'innovation -- à travers des conférences plénières, tables rondes, workshops techniques, talks et sessions de networking.

Au-delà du diagnostic, le Forum mettra en lumière des solutions concrètes déjà disponibles pour accélérer la transition du secteur.

Les participants découvriront notamment :

des initiatives de décarbonation du ciment et des matériaux de construction ;

les avantages des solutions de préfabrication et de construction hors-site ;

les certifications environnementales et les mécanismes de finance verte ;

les apports du BIM, des jumeaux numériques et de l'intelligence artificielle pour améliorer les performances environnementales, énergétiques et fonctionnelles des bâtiments ;

les solutions fondées sur la nature pour renforcer la résilience urbaine ;

des projets pilotes d'adaptation climatique menés dans plusieurs communes tunisiennes ;

la Sustainable Building Academy, initiative nationale de formation certifiante dédiée au bâtiment durable ;

l'approche innovante d'habitat durable et abordable portée par le mouvement MiNiMA ;

le programme Green School & Green Campus ;

les multiples usages de la chaux dans la restauration du patrimoine méditerranéen.

Un large écosystème mobilisé

Le forum bénéficie du soutien de partenaires institutionnels de référence : l'Ordre des Ingénieurs de Tunisie (OIT), la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB), la Chambre Syndicale Nationale des Promoteurs Immobiliers de Tunisie (CSNPIT), l'Agence Nationale de Maîtrise de l'Énergie (ANME) et de Carboscan. Il est sponsorisé par, ST2i/Autodesk, Mindware, TPR Glass et GEP.

Le Carthage Green Building Forum 2026 ne se limite pas à dresser un état des lieux. Il met en relation décideurs, experts, industriels et porteurs d'innovation pour apporter des perspectives, partager des solutions concrètes et mobilisables aux défis du secteur. Il ambitionne de contribuer à structurer une feuille de route en faveur d'un environnement bâti plus durable, résilient et compétitif.