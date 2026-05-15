Afrique: Cap sur le renforcement de la connectivité aérienne

Ouvert le lundi 11 mai à Durban, l'Africa's Travel Indaba 2026 s'est tenu jusqu'à hier, rassemblant un large éventail d'acteurs du tourisme mondial. Cette édition a réuni 22 pays du continent, 1 225 exposants et 18 compagnies aériennes internationales, confirmant l'importance de ce rendez-vous comme l'un des principaux carrefours du tourisme africain. La présence marquée d'investisseurs internationaux traduit par ailleurs une confiance grandissante dans les perspectives de développement du tourisme sur le continent.

Temps fort de cette édition, la signature d'un Protocole d'accord sur la coopération touristique entre la République de Maurice et la République d'Afrique du Sud a eu lieu mercredi au Durban International Convention Centre (ICC). L'accord a été paraphé conjointement par le ministre du Tourisme, Richard Duval, et son homologue sud-africaine, Patricia de Lille.

Ce protocole vise à intensifier les échanges d'expériences dans les domaines du tourisme médical, de croisière et durable, à partager les meilleures pratiques en matière de planification et de développement de projets touristiques, et à faciliter la circulation des visiteurs entre les deux pays. Il prévoit également le renforcement de la formation, de l'assistance technique et de l'échange de données touristiques. «Les liens qui unissent nos deux pays sont solides. Je n'ai aucun doute qu'ils se renforceront davantage dans le domaine touristique», a déclaré Patricia de Lille lors de la cérémonie de signature.

Le ministre du Tourisme, Richard Duval, a rencontré entre autres Tebogo Tsimane, CCO de la South African Airways, sur le stand de la compagnie sud-africaine. En marge du salon, Richard Duval a également rencontré Tebogo Tsimane, Chief Commercial Officer (CCO) de la South African Airways. Les discussions ont porté sur le renforcement de la connectivité aérienne entre Maurice et l'Afrique du Sud, jugée stratégique pour les deux parties. Tebogo Tsimane a exprimé son intérêt à augmenter les fréquences de vols entre les deux destinations, en raison du potentiel croissant des flux touristiques et des échanges d'affaires.

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Du côté mauricien, une meilleure connectivité aérienne est considérée comme un levier essentiel pour renforcer la compétitivité du secteur touristique, stimuler les arrivées, et ouvrir Maurice à de nouveaux marchés régionaux et internationaux. Cette coopération avec la South African Airways s'inscrit plus largement dans la stratégie visant à positionner Maurice comme un hub aérien et touristique de référence dans la région de l'océan Indien. Ces perspectives s'appuient sur des chiffres encourageants : selon Statistics Mauritius, les arrivées en provenance de l'Afrique du Sud sont passées de 106 542 en 2024 à 110 287 en 2025, soit une progression de 3,5 %.