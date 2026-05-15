Ile Maurice: Une ONG pour personnes handicapées à l'arrêt complet après le vol de son installation électrique

Des voleurs ont arraché l'installation électrique du siège de la Fraternité mauricienne des malades et handicapés (FMMH), à Grande-Rivière-Nord-Ouest. L'association, qui accompagne quelque 80 personnes en situation de handicap, est à l'arrêt complet. Son président lance un appel à la solidarité des Mauriciens.

Il ne s'agit pas d'un cambriolage ordinaire. En mars, des individus se sont introduits dans les locaux de la FMMH et ont méthodiquement arraché l'ensemble des câbles électriques du bâtiment - fils intérieurs, tableaux de distribution et projecteurs du terrain extérieur compris. Résultat : l'ONG, qui opère depuis septembre 1979, est aujourd'hui à l'arrêt. Son président, Jean-François Favory, résume la situation sans détour : «On ne peut plus faire tourner l'ONG. Il n'y a plus d'électricité. Plus de téléphone. Plus rien.»

La FMMH accompagne une cinquantaine de membres cotisants et une trentaine de bénéficiaires non membres. Ces personnes en situation de handicap fréquentent l'association pour des séances de physiothérapie, une aide à la recherche d'emploi ou des activités sportives telles que le basket ou le tennis de table. Toutes ces activités sont désormais suspendues.

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Jean-François Favory déplore : «Il y avait des entraînements le soir, après les heures de travail. Des gens qui venaient. Tout ça, on ne peut plus faire.» Parmi les membres figurent des athlètes ayant représenté Maurice dans des compétitions internationales, dont les entraînements sont également interrompus. Les dégâts s'étendent jusqu'au terrain extérieur, où les voleurs ont sectionné les câbles des projecteurs d'éclairage.

Pour relancer l'activité, la FMMH doit engager une refonte complète de son installation électrique et renforcer son dispositif de sécurité. Des devis sont en cours d'obtention. L'association lance un appel à tout sponsor ou partenaire susceptible de contribuer à la remise en état des infrastructures.