Ile Maurice: Le Campus Créatif d'AIM veut bâtir l'avenir du cinéma d'animation mauricien

À travers la deuxième édition du festival CHROMA, le Campus Créatif d'AIM, en collaboration avec RUBIKA, souhaite offrir une véritable vitrine aux jeunes passionnés du cinéma d'animation à Maurice. L'événement met en avant les créations originales réalisées par les étudiants en animation 2D et 3D, tout en favorisant les échanges avec les professionnels du secteur.

Pour Laetitia Lorre, coordinatrice du programme RUBIKA, l'objectif est de fédérer les acteurs de l'animation à Maurice et d'accompagner les étudiants vers le monde professionnel, grâce à une formation spécialisée et une expérience concrète du terrain.

Parmi les participants, Alexandre, étudiant à RUBIKA, explique avoir rejoint le programme pour apprendre l'animation 3D, le dessin, l'anatomie et la perspective. Passionné de jeux vidéo, de mangas et de dessins animés, il affirme que cette formation lui a surtout appris la persévérance et lui permet aujourd'hui de développer ses compétences artistiques en vue d'une future carrière dans le domaine de l'animation.