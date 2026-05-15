Afrique Centrale: Est de la RDC - La société civile demande plus de sécurité après une nouvelle attaque attribuée aux ADF en Ituri

Une nouvelle attaque a encore endeuillé la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Elle est attribuée aux ADF qui avaient déjà tué plusieurs civils la semaine précédente dans cette même région. Cette fois-ci, le groupe jihadiste a pris pour cible la localité de Biakato qui se trouve en territoire de Mambasa. La société civile demande un renforcement des moyens sécuritaires dans la zone alors qu'une mission conjointe de la force des Nations unies dans le pays et des militaires congolais est en phase de déploiement.

Nouvelle nuit de terreur dans le territoire de Mambasa, dans l'est de la RDC, avec cette nouvelle attaque attribuée aux ADF. Des hommes armés sont entrés vers 23h, mercredi soir, dans la localité de Biakato, tuant des civils avant de mettre le feu à des habitations.

Une répétition des attaques qui inquiète Marie-Noël Anatone, membre de la société civile locale : « Les ADF ont commencé dans le territoire de Beni. Ils s'étendent petit à petit. Ils sont déjà à Irumu, à Mambasa. Et aussi, ils ont commencé à attaquer la province du Haut-Uele, qui est la province voisine de l'Ituri. C'est pour cela que la question doit être nationale. »

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« La question devrait même être posée au niveau international »

Un message porté à l'Assemblée nationale par le député d'opposition Gratien de Saint-Nicolas Iracan qui a directement interpellé le ministre de la Défense : « Nous sommes en train de penser que, avec cette interpellation, on va aboutir à des recommandations strictes, que nous pourrons ensuite adresser au gouvernement, afin que nous puissions faire des enquêtes. » Il poursuit : « Avec les ADF, il faut tout simplement renforcer les opérations militaires pour pouvoir les neutraliser, parce que ce sont des islamistes qui sont en train de déstabiliser toute la région, et ils sont hors de contrôle. Donc, la question devrait même être prise au niveau international avec sérieux, parce que c'est une menace régionale qui peut toucher le monde, comme ce sont des terroristes. »

Une nouvelle attaque qui intervient alors qu'une mission conjointe des Forces armées de la RDC (FARDC) et de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) est en cours de déploiement à Mambasa.