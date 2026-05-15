Congo-Kinshasa: La fonction publique compte désormais plus de 2,5 millions d'agents actifs, selon un rapport

En République démocratique du Congo (RDC), la fonction publique compte désormais plus de 2,5 millions d'agents actifs relevant du pouvoir central. C'est ce que révèle l'édition 2025 du rapport « La fonction publique en chiffres » publié le 14 mai 2026 à Kinshasa par le gouvernement. Le document met en lumière des effectifs enregistrés entre 2018 et 2020, mais aussi les efforts de rationalisation engagés depuis quatre ans.

La fonction publique en RDC continue de porter une part importante de l'économie congolaise : selon les chiffres officiels, les effectifs actifs relevant du pouvoir central atteignent 2,5 millions d'agents en 2025, dont plus d'1,8 million qui sont rémunérés.

Un « choc des effectifs » entre 2018 et 2020

Le rapport parle d'un véritable « choc des effectifs » entre 2018 et 2020. Durant cette période, plus d'1,29 million d'agents ont été intégrés dans l'administration publique, notamment pour répondre aux besoins de la gratuité de l'enseignement primaire. Des recrutements massifs effectués sous le régime général.

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Depuis 2021, le gouvernement affirme avoir engagé des mesures de resserrement de l'accès à l'emploi public, des opérations d'assainissement et des mises à la retraite.

Résultat : les effectifs globaux sont passés de 2,719 millions en 2020 à 2,501 millions en 2025, soit une baisse d'environ 200 000 agents.

Forte concentration à Kinshasa

Autre constat, les services de l'administration restent fortement concentrés à Kinshasa : 41% des agents rémunérés travaillent dans les services centraux, contre 59% répartis dans les provinces.

Enfin, les enseignants demeurent la catégorie la plus importante, avec plus de 37 % des effectifs de la fonction publique congolaise.