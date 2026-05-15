Afrique: Challenge App Afrique - Les trois finalistes de la 10e édition dévoilés

Les membres du jury du Challenge App Afrique ont sélectionné les trois finalistes de la dixième édition parmi plusieurs centaines de candidatures reçues.

À travers cette nouvelle édition, le Challenge App Afrique valorise les innovations numériques développées par de jeunes entrepreneurs africains francophones pour améliorer la gestion des déchets et promouvoir un environnement plus propre et durable.

Les trois finalistes qui auront l'opportunité de participer à la finale du Challenge App Afrique sont :

Elie Yossa pour « 3dHeal » (République démocratique du Congo)

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Système de fabrication numérique de prothèses médicales à partir de bouteilles plastiques recyclées, combinant scan 3D, impression locale et accessibilité pour les zones en conflit.

Cindy Monjoli pour « Sosso-Market » (Cameroun)

Application mobile qui lutte contre le gaspillage et les déchets alimentaires dans les marchés camerounais, en permettant aux commerçants de vendre leurs invendus à prix réduit via des alertes et des paniers « Sosso ».

Aymane Gbadamassi pour « Rôbalôtô » (Togo)

Plateforme numérique de gestion et traçabilité des déchets plastiques en milieu scolaire, utilisant des QR codes pour optimiser la collecte et mesurer l'impact environnemental.

Le nom du lauréat ou de la lauréate, qui verra son projet être financé à hauteur de 5 000 euros, sera dévoilé lors de la finale du Challenge App Afrique en juin prochain !

À travers ce concours, RFI et France 24 souhaitent encourager et soutenir l'innovation responsable, en stimulant et en accompagnant les jeunes entrepreneurs africains.

Le jury :

Le jury de cette deuxième étape est composé de : Anne-Cécile Bras, journaliste à RFI et présentatrice de l'émission « C'est pas du vent » ; Guillaume Grallet, journaliste et présentateur de l'émission « Tech 24 » ; Vincent Rattez, Délégué général de La Guilde, association reconnue d'utilité publique ; Thierry Barbaut, expert en stratégie numérique et développement durable ; Sana Iffach, fondatrice de Siya Act ; Ileana Santos, co-fondatrice de JM Afrique ; Edem d'Almeida, fondateur de l'ONG Moi Jeu Tri ; Lydie Yiougo, Chercheuse au Centre de recherche en Comptabilité et Développement Durable (CerCeDD) de l'Université Laval ; Fidèle Anoumou Ananivi, spécialiste en énergie propre, climat et innovation ; Marcel Kodjo Klassou, coordonnateur de projets de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour la région Afrique centrale ; Erick Maville, fondateur de SEE ; Kouleon Monnint, entrepreneur, consultant et expert en ingénierie de projets territoriaux et en coopération économique Afrique-Europe ; Anaïs Amazit qui accompagne startups et PME engagées dans des modèles durables ; Nicodeme Pierre Gagas Bibi, spécialiste des sauvegardes environnementales et de la RSE ; Jean Marie Kenfack, Directeur du média Afrive ; Patrick E. Meyo, Conseiller Spécial à la Présidence de la République du Gabon et coordonnateur général adjoint de CCPE'ZON.

Lancée par RFI et France 24, et accompagnée de son partenaire La Guilde, la dixième édition du Challenge App Afrique a pour objectif de récompenser les innovations numériques permettant d'accompagner le développement de solutions numériques responsables.