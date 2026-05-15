Afrique: La liste d'Emerse Faé pour la Coupe du monde 2026 avec Nicolas Pépé

15 Mai 2026
Radio France Internationale

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé, a dévoilé sa liste des 26 pour la Coupe du monde 2026 ce vendredi 15 mai. Les champions d'Afrique 2023 affronteront la France le 4 juin à Nantes dans le cadre d'un dernier match amical.

Les Éléphants croiseront l'Équateur, l'Allemagne et Curaçao dans le groupe E. Dans la liste du sélectionneur des Ivoiriens, on note le retour de Nicolas Pépé. Celui qui évolue actuellement au poste d'ailier à Villarreal n'avait pas participé à la dernière CAN au Maroc. Le nouveau venu du dernier rassemblement Elye Wahi est aussi présent.

Les cadres comme Seko Fofana et Franck Kessié font partie du groupe. L'avant-centre de l'Inter Milan, Ange-Yoan Bonny (22 ans), vit sa première convocation. Celle-ci acte son changement de nationalité sportive, lui qui compte deux sélections avec l'équipe de France Espoirs.

Quatre joueurs convoqués évoluent en Ligue 1 avec le Monégasque Simon Adingra, l'Auxerrois Clément Akpa, le Niçois Elye Wahi et le Strasbourgeois Guéla Doué

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Sébastien Haller, 31 ans, fait partie des réservistes, tout comme Martial Godo, attaquant de Strasbourg.

Ce sera la première Coupe du monde des Éléphants depuis l'édition 2014 au Brésil.

Gardiens : Yaya Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont.

Défenseurs : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo.

Milieux : Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Michael Séri.

Attaquants : Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakhité, Yann Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi.

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