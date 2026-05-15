Ile Maurice: Deux hommes arrêtés dans le meurtre de Gino Ronnie Bodha

15 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

L'enquête sur la mort de Gino Ronnie Bodha, fils de l'ancien ministre Nando Bodha, a connu une avancée majeure avec l'arrestation de deux suspects ce vendredi 15 mai. Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division privilégient désormais la piste criminelle.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les suspects se seraient présentés au domicile de la victime comme des plombiers avant qu'une altercation ne dégénère. Le corps du quadragénaire a ensuite été retrouvé dans un ravin à La Nicolière. L'un des suspects aurait été intercepté au volant du véhicule de la victime, tandis que le second, identifié comme Jean Mael Rose, 21 ans, est également interrogé par la police. Les deux hommes devraient comparaître devant la Bail and Remand Court demain.

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