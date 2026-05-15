Ile Maurice: L'«Ombudsperson for Children» lance un concours vidéo contre la drogue

L'Office of the Ombudsperson for Children (OOC) a officiellement lancé, hier, le concours national de courts-métrages intitulé Your Life Matters: Nou Lavi Pli Inportan Ki Ladrog!, lors d'une conférence de presse tenue dans ses nouveaux locaux à Ébène Heights, occupés depuis le 1eᣴ avril. La rencontre a été présidée par Aneeta Ghoorah, Ombudsperson for Children, en présence de Kunal Naik, Chief Executive Officer de la National Agency for Drug Control, et de plusieurs partenaires institutionnels engagés dans la lutte contre la drogue chez les jeunes.

Cette initiative, portée par l'OOC et la Mauritius Film Development Corporation (MFDC), en collaboration avec plusieurs ministères, institutions éducatives et organisations non gouvernementales, vise à sensibiliser les adolescents âgés de 15 à 18 ans aux dangers liés à la consommation de drogues à travers la création de clips vidéo d'une à trois minutes. Dans son intervention, Aneeta Ghoorah a insisté sur l'importance de donner la parole aux jeunes. «Your life matters. Your life is more important than drugs», a-t-elle déclaré.

Elle a expliqué que cette campagne se veut inclusive et concerne l'ensemble des établissements secondaires de la République de Maurice, y compris ceux de Rodrigues et d'Agaléga, les écoles spécialisées de la Special Education Needs Authority ainsi que les établissements privés et subventionnés. L'Ombudsperson for Children a également souligné que la prévention est plus efficace lorsque les jeunes eux-mêmes deviennent des ambassadeurs du changement. Les participants bénéficieront ainsi d'ateliers techniques animés par la MFDC afin de les accompagner dans la réalisation de leurs clips.

De son côté, Kunal Naik a salué cette plateforme permettant aux jeunes «de s'exprimer à leur manière» tout en transmettant un message fort contre la drogue. Il a rappelé que la sensibilisation et la prévention demeurent des piliers essentiels dans la lutte contre la drogue et les addictions chez les adolescents.

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Les inscriptions devront être confirmées avant le 28 mai, tandis que la date limite pour la soumission des vidéos est fixée au 20 août 2026. Une cérémonie de remise des prix est prévue en septembre. Plusieurs sponsors soutiennent déjà le projet, notamment Currimjee, Chrysalide, Emtel et Dayforce.