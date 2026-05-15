Afrique: Africa CEO Forum 2026, Oligui Nguema vante les opportunités du Gabon

15 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou Kande

Les présidents Bola Tinubu du Nigeria et Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon ont pris part à l'Africa CEO Forum 2026 qui se tient à Kigali du 14 au 15 mai 2026. À cette occasion, ils ont animé un panel présidentiel autour du thème : « L'Afrique peut-elle transformer ses alliances continentales en actifs stratégiques ? ». Une opportunité saisie par le président Oligui Nguema pour inviter les hommes d'affaires à investir dans son pays.

Interrogé sur la politique d'investissements au Gabon, le président Oligui Nguema a réaffirmé la vision de son pays en faveur de partenariats équilibrés, fondés sur la création de valeur locale et les coentreprises. « Nous demandons à tous de venir investir au Gabon », a lancé le chef de l'État devant un parterre d'hommes d'affaires.

Pour Oligui Nguema, le Gabon est un pays d'opportunités disposant de ressources comme le manganèse, le pétrole ainsi que de vastes terres disponibles. Il a affirmé que son gouvernement a mis en place plusieurs réformes destinées à améliorer le climat des affaires.

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Lors du panel, le chef de l'État a structuré sa vision autour de trois axes majeurs : faire des alliances africaines des instruments de paix et de stabilité ; renforcer la coopération économique Sud-Sud à travers des champions industriels africains, les joint-ventures et les infrastructures régionales ; et garantir le respect des engagements afin de passer des déclarations aux actions concrètes, notamment en matière de transformation locale des ressources et de souveraineté économique.

« Les pays africains ont besoin d'unité pour se construire », a déclaré M. Nguema.

Dans son intervention, le président gabonais a plaidé pour un panafricanisme pragmatique, axé sur des résultats concrets et une intégration économique capable de transformer les alliances africaines en véritables actifs stratégiques.

Le chef de l'État gabonais a également salué la qualité du forum, tout en replaçant la réflexion dans une perspective historique, soulignant les expériences passées de coopération africaine ainsi que les défis liés à leur pérennité.

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