Sénégal: ONE Championship - Le Sénégalais Reug Reug perd sa ceinture mondiale après un KO face à Anatoly Malykhin

15 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Le Sénégalais Oumar Kane dit Reug Reug a perdu sa ceinture mondiale des poids lourds du ONE Championship dans la nuit du vendredi 15 mai 2026 à Bangkok. Le champion sénégalais a été mis KO par le Russe Anatoly Malykhin lors de leur revanche très attendue baptisée « The Inner Circle ».

Dans ce duel explosif, Malykhin a réussi à prendre le dessus sur Reug Reug, récupérant ainsi la ceinture mondiale des poids lourds qu'il avait perdue en 2024 face au Sénégalais. Ce soir-là, Oumar Kane avait créé l'exploit en infligeant au combattant russe sa toute première défaite en carrière pour s'emparer du titre mondial.

Anatoly Malykhin KO4 Reug Reug pic.twitter.com/4G5HigTuyT

-- Neo Vale Tudo (@NeoValeTudo) May 15, 2026

Cette revanche avait donc des allures de règlement de comptes entre les deux hommes. Plus précis et agressif, Anatoly Malykhin a finalement remporté le combat avant la limite, mettant fin au règne du champion sénégalais dans la catégorie reine du ONE Championship.

Avec ce succès par KO, le Russe reprend le trône des poids lourds et signe un retour fracassant au sommet de l'organisation asiatique.

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