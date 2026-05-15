Burkina Faso: Journée des coutumes et traditions 2026 - Traditionalistes et coutumiers en rang serré à Dédougou pour le retour intégral de la paix

15 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par YB

Entre immolation de poulets et de béliers et observation d'autres rites sacrificiels à la cour royale du chef de canton, dans beaucoup d'autres quartiers de la ville et sur des sites sacrés de Dédougou, les coutumiers et traditionnalistes ont sacrifié à la célébration de la troisième édition de la Journée des coutumes et traditions (JCT), ce 15 mai 2026 dans la cité de Bankuy.

Ils ont reçu en appui les autorités administratives, militaires et paramilitaires des régions de Bankui et du Sourou avec le gouverneur, Babo Pierre Bassinga, en tête. A l'unisson, les acteurs ont salué le retour progressif de la sécurité dans cette partie du Burkina Faso.

A travers les immolations de béliers, premier du genre à l'occasion de la commémoration de la journée du 15 mai à Dédougou, traditionnalistes et coutumiers ont dit avoir voulu traduire leur reconnaissance à Dieu pour l'accalmie qu'il a favorisée sur le font de la lutte contre le terrorisme. Par la même occasion, « nous lui demandons de faciliter le retour intégral des personnes déplacées internes (PDI) dans leurs localités d'origine », ont-ils souhaité.

 

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