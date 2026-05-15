Congo-Kinshasa: Des mesures barrières renforcées dans les écoles après une alerte à Ebola à Bunia

Des mesures barrières ont été renforcées le matin de ce vendredi 15 mai dans plusieurs écoles de Bunia, en Ituri, après une alerte liée à une possible apparition de la maladie à virus Ebola dans la province.

Selon des responsables scolaires, ces dispositions font suite aux instructions communiquées la veille par les autorités sanitaires provinciales lors d'une réunion tenue à Bunia. Les reporters de Radio Okapi, qui se sont rendus dans une école de la place, ont constaté qu'avant d'accéder aux établissements scolaires, les élèves étaient soumis au prélèvement de la température ainsi qu'au lavage obligatoire des mains avec des désinfectants.

Trois zones de santé concernées

D'après plusieurs sources sanitaires locales, cette vigilance accrue intervient après des soupçons de cas d'Ebola dans les zones de santé de Mungwalu, Rwampara et Bunia. Avant même une déclaration officielle d'épidémie par le gouverneur de province, la Division provinciale de la santé se mobilise déjà pour mettre en place un plan de riposte contre cette maladie qui aurait déjà causé plusieurs dizaines de morts.

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Appel à renforcer les dispositifs sanitaires

Le gestionnaire des écoles SHALOM de Bunia, John Mugiza Besisa, estime que cette situation impose un renforcement des mesures de prévention dans les établissements scolaires. « Cela nous interpelle, nous qui encadrons les élèves et le personnel enseignant. Nous devons renforcer les dispositifs sécuritaires et sanitaires pour nos enfants », a-t-il déclaré. De son côté, le directeur provincial de l'EPST Ituri 1, Yvon Mukya Basele, rassure qu'une campagne de sensibilisation sera lancée afin de faire respecter les mesures barrières dans toutes les écoles de sa juridiction.

Treize cas confirmés

Selon des sources médicales, l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) aurait confirmé ce vendredi matin 13 cas d'Ebola d'une souche jusque-là non identifiée en Ituri, parmi les échantillons envoyés depuis Bunia il y a quelques jours.