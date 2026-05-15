Togo: Financement conséquent pour les antirétroviraux

15 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo tient ses engagements dans la lutte contre le VIH/Sida. L'État va consacrer 3 milliards de Fcfa en 2026 pour assurer la prise en charge de 99 023 personnes sous traitement antirétroviral (ARV), rapporte Eco & Finances.

Une enveloppe significative qui confirme la volonté des autorités de maintenir l'accès gratuit aux soins et aux traitements pour l'ensemble des patients séropositifs suivis dans le pays, une politique de santé publique saluée par les organisations internationales de lutte contre le Sida. Car si le virus circule toujours au Togo, le pays a considérablement renforcé ses dispositifs de dépistage, de suivi et de traitement au cours des dernières années. Les malades identifiés sont aujourd'hui pris en charge, suivis régulièrement et traités gratuitement, une réalité qui tranche avec la situation de nombreux pays de la sous-région où l'accès aux ARV reste difficile et coûteux.

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