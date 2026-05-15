Afrique de l'Ouest: BRVM - Coris Bank International à la tête du top 5 des plus fortes hausses de cours en fin de semaine

15 Mai 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 15 mai 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), Coris Bank International (CBI) Burkina Faso figure à la tête du top 5 des plus fortes hausses de cours avec 6,44%.

Ce titre a vu son cours passer de 18 700 FCFA le 13 mai 2026 à 19 905 FCFA ce 15 mai 2026, soit une augmentation de 1 205 FCFA. Au 31 décembre 2025, la banque burkinabé a annoncé une progression de 37% de son résultat net après impôts qui est passé de 48 milliards de FCFA en 2024 à 65,49 milliards de FCFA. Les investisseurs sanctionnent ainsi positivement ce bon résultat, anticipant la prochaine distribution de dividendes.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 6,38% 15 000 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,07% à 1 555 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 4,88% à 12 895 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 4,16% à 9 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 5,44% 2 435 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,83% 2 660 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 4,75% à 1 505 FCFA) NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,52% à 1 920 FCFA) et ETI Togo (moins 3,33% à 29 FCFA).

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La valeur des transactions s'est établie à 1,729 milliard de FCFA contre 1,816 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est passée de 15 778,815 milliards FCFA la veille à 15 896,200 milliards FCFA ce vendredi 15 mai 2026, soit une augmentation de 117,385 milliards.

Celle du marché des obligations connait, de son côté, une baisse de 28,191 milliards, s'établissant à 12 287,045 milliards FCFA contre 12 315,236 milliards FCFA le mercredi 13 mai 2026.

L'indice BRVM composite a progressé de 0,74% à 412,64 points contre 409,50 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre une hausse de 0,70% à 194,55 points contre 193,20 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une progression de 1,02% à 161,19 points contre 159,57 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il est en hausse de 0,68% à 289,02 points contre 287,08 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,75% à 159,32 points contre 158,14 points la veille.

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