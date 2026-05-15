La société Bank Of Africa (BOA) Mali mettra en paiement le 3 juin 2026 son dividende annuel net de 9,003 milliards de FCFA, ont annoncé les responsables de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est coté cet établissement bancaire.

Avec un capital social comportant 27 450 000 actions, le dividende net par action se situe à 305,04 FCFA contre 237,15 FCFA en 2024, soit une augmentation de 67,89 FCFA.

Selon les dirigeants de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixés au mercredi 3 juin 2026, le titre BOA Mali cotera ex-dividende à partir du mardi 2 juin 2026. Les investisseurs souhaitant acquérir ou renforcer leur portefeuille-titres, ont donc jusqu'au lundi premier juin 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés par les responsables de la BRVM.

A la fin de l'exercice sous revue, la BOA Mali a réalisé un résultat net après impôts de 11,081 milliards de FCFA contre 9,123 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 21,46%.

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A fin décembre 2025, le total bilan de la banque affichait un solde de 593,45 milliards de FCFA contre un solde de 541,49 milliards de FCFA en 2024, soit un accroissement de 52 milliards.

Durant la période sous revue, la banque a collecté auprès de sa clientèle des ressources de 503 milliards de FCFA contre 420,33 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 82,67 milliards. En parallèle, elle a consenti des crédits de 254 milliards de FCFA contre 276,16 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 22,16 milliards.

Le produit net bancaire a connu une progression de 5,08% à 38 milliards de FCFA contre 36,15 milliards de FCFA en 2024.

Concernant les charges générales d'exploitation, elles ont enregistré une hausse de 3% à 20 milliards de FCFA contre 19,137 milliards de FCFA en 2024.

De son côté, le résultat brut d'exploitation enregistre une baisse de 12% avec un solde de 14,004 milliards de FCFA contre 15,862 milliards de FCFA en 2024.

Le coût du risque a été fortement réduit de 37,14%, en passant de 7,303 milliards de FCFA au 31 décembre 2024 à 4,590 milliards de FCFA un an plus tôt.

Quant au résultat d'exploitation, il a enregistré une hausse de 10% à 9,414 milliards de FCFA contre 8,558 milliards de FCFA en 2024.

La banque a réalisé des gains nets sur actifs immobilisés de 2,008 milliards de FCFA contre seulement 910 millions de FCFA en 2024. Ce qui a porté le résultat avant impôt à 11,422 milliards de FCFA contre 9,469 milliards de FCFA en 2024, soit une augmentation de 1,953 milliard.