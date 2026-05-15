Afrique: Halthérophile - Championnat D'Afrique - Tojo et Elarion brillent avec six médailles d'or

Les haltérophiles de la Grande Île ont été étincelants au championnat d'Afrique en Égypte. Madagascar a raflé six médailles d'or, trois d'argent et cinq de bronze.

Les titres et médailles continentaux s'enchaînent. Après les exploits des nageurs, les podiums en judo et lutte, c'était au tour des haltérophiles de porter haut les couleurs nationales avec fierté. Madagascar a raflé six médailles d'or, trois d'argent et cinq de bronze au sommet continental d'Égypte.

Habitué du podium continental, Tojonirina Alain Andriantsitohaina, âgé de 30 ans, et engagé finalement dans la catégorie des -79 kg au lieu de celle des -71 kg prévue initialement, a arraché trois médailles d'or et s'est hissé sur la plus haute marche hier soir à Ismailia, en Égypte. Il a réalisé le meilleur lifting en arraché, atteignant les 142 kg. Tojo a par la suite soulevé la barre à 171 kg au deuxième essai en épaulé-jeté. Il a ainsi signé le meilleur total olympique de 313 kg.

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Son principal rival, le Nigérian Adedapo Adeleke Opadeji, termine en seconde position avec un total olympique de 310 kg. Ce dernier a soulevé la barre à 140 kg en arraché et 170 kg en épaulé-jeté. Le Tunisien Ayoub Salem complète le podium avec un total olympique de 305 kg.

Belle moisson

Un autre habitué des podiums africains, Jean Elarion Ricardo Ramiaramanana, âgé de 27 ans, double médaillé d'or et médaillé d'argent dans la catégorie des -55 kg au sommet africain à Nairobi, au Kenya, en 2021, a cette fois raflé trois médailles d'or chez les -60 kg, synonyme de titre continental. Mercredi, Elarion a soulevé la barre à 110 kg en arraché, 140 kg en épaulé-jeté, soit 250 kg au total olympique.

Dans la même catégorie de poids, son compatriote Havotriniaina Joseph Rakotomandimby, âgé quant à lui de 22 ans, termine à la deuxième marche du podium et remporte trois médailles d'argent. Il a réalisé un total olympique de 244 kg dont l'arraché à 109 kg et l'épaulé-jeté à 135 kg. Le Tunisien Idris Werthi complète le podium (A : 108 kg, EJ : 124 kg, TO : 132 kg).

Lors de la première journée, Tendry Tsiky Rakotonoely, engagée dans la catégorie des -48 kg, âgée seulement de 16 ans, avait ouvert le compteur en décrochant une médaille d'argent en arraché (60 kg), et deux de bronze en épaulé-jeté (76 kg) et au total olympique (136 kg). Sa compatriote, Tiavina Andriamitantsoa, âgée de 20 ans, s'est contentée, quant à elle, de la quatrième place dans la même catégorie.

Hier dans la matinée, Soloniaina Chainah Andriamparany, 18 ans, engagée chez les -63 kg, pour sa part, a décroché deux médailles de bronze. Ce sommet africain s'inscrit dans le cadre des circuits qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, une occasion pour les athlètes de la Grande Île d'engranger des points.