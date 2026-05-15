Madagascar: Affaire parlementaire - Le député Antoine Rajerison torpille le pouvoir

Le député d'Arivonimamo, Antoine Rajerison, a déposé, mercredi dernier, une requête aux fins de constatation de la défaillance de la Refondation auprès de la Haute Cour constitutionnelle (HCC), sise à Ambohidahy.

L'élu d'Arivonimamo a saisi, à lui seul et en tant que simple député, la Haute Cour.

Affirmant agir au nom du peuple malgache, il dénonce, à travers sa requête, une violation de la Constitution par les dirigeants ainsi qu'un manque de crédibilité dans le cadre du processus de concertation.

Le président de l'Assemblée nationale a indiqué, sur sa page Facebook, que le député Antoine Rajerison n'est pas habilité à saisir la HCC en tant que simple parlementaire. Maître Olivier Rakotoanosy s'est également exprimé sur le sujet, invitant le député concerné à comparer le bilan de la Refondation au cours de ses sept mois de gouvernance à celui de l'ancien régime durant sept années, avant de prendre une telle initiative.