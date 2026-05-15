Madagascar: Formation continue - Les enseignants en forte demande de recyclage

Le ministère de l'Éducation nationale intègre la Fédération africaine des autorités de régulation de l'enseignement (AFTRA).

La ministre de l'Éducation nationale, Sendra Nirina Rajaonarison, a présenté la situation de la profession enseignante à Madagascar lors de la 13e conférence de la Fédération africaine des autorités de régulation de l'enseignement (AFTRA), au Botswana, du 05 au 07 mai dernier. Les besoins imminents en matière de formation continue des enseignants ont été évoqués par la délégation malgache à cette occasion.

Le nombre d'enseignants non qualifiés en exercice à Madagascar reste élevé, selon les explications. Résultat : le faible niveau des élèves malgaches. « Un niveau qui régresse d'année en année », expriment des enseignants au niveau des lycées.

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Le ministère a sollicité des appuis techniques et financiers pour la restructuration des instituts et des centres de formation et de recherche pédagogique du pays. Quentin Wodon, directeur de l'Institut international de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) pour le renforcement des capacités en Afrique, a exprimé sa volonté de renforcer cette collaboration naissante et de poursuivre les discussions entre les deux parties, selon le ministère de l'Éducation nationale.

Avantages

L'adhésion à part entière du ministère de l'Éducation nationale de Madagascar à l'AFTRA, officiellement prononcée le 06 mai, devrait également améliorer la situation. La professionnalisation de l'enseignement coordonnée au niveau de l'Union africaine, la qualification des enseignants, l'accréditation et la certification coordonnées au niveau de l'Union africaine, la mobilité des enseignants entre les différents pays membres, la promotion en matière de qualification des enseignants, des syndicats et des associations, les webinaires réguliers en matière de formation continue qualifiante et certifiante en faveur des enseignants, ainsi que le partage de bonnes pratiques et les échanges entre les divers pays membres font partie des avantages de cette adhésion.