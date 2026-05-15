Madagascar: Évenement - Ambohimalaza au rythme d'une grande foire

Ambohimalaza vit au rythme d'une grande foire qui attire une foule nombreuse pour sa toute première édition. Depuis hier et durant quatre jours, le terrain de football de cette commune rurale se transforme en un vaste espace d'échanges et de découvertes, mettant en lumière les richesses et les savoir-faire locaux.

De nombreux stands présentent les principaux secteurs d'activité de la commune, notamment l'agriculture, l'artisanat et l'élevage. Des produits alimentaires, des expositions et diverses animations viennent compléter l'événement dans une ambiance conviviale et dynamique.

« La décision d'organiser cette foire a été prise afin de contribuer au développement d'Ambohimalaza et de ses environs, tout en améliorant les produits locaux et en augmentant la production», a déclaré le maire de la commune d'Ambohimalaza Miray, Sedera Rakotoaritsifa, lors de l'ouverture officielle hier.

Meilleurs débouchés

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Au-delà de son caractère festif, la foire ambitionne surtout de renforcer les capacités des agriculteurs et de dynamiser l'économie locale.

Des offres de formation sont également organisées à cette occasion. «L'objectif est d'améliorer à la fois la qualité et la quantité des productions afin de répondre aux demandes», enchaîne-t-il. Les offres ne suivent pas le rythme des demandes, actuellement. Certaines sociétés de la région, comme celles disposant de cantines, continuent de s'approvisionner à l'extérieur pour certains produits comme les légumes.

Le maire souligne par ailleurs la volonté de rapprocher producteurs et entreprises locales. À travers cette initiative, la commune souhaite encourager l'approvisionnement local et offrir de meilleurs débouchés aux producteurs. «Votre commune porte une vision claire et ambitieuse, et je souhaite sincèrement que vous parveniez à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés», a annoncé Clémence Raharinirina, cheffe de région d'Analamanga par intérim. La foire se tient du 14 au 17 mai.