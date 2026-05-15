Madagascar: Hygyene - Les toilettes inaccessibles pour la majorité

Les maisons dépourvues de toilettes restent nombreuses à Madagascar. Même dans la capitale, certains ménages sont encore contraints de faire leurs besoins à l'air libre. Ceux qui ont les moyens utilisent des toilettes publiques durant la journée et se servent de récipients dont le contenu est ensuite déversé dans les canaux au petit matin.

« Beaucoup n'ont pas de moyens pour construire une toilette dans notre quartier », lance un habitant d'Ankasina, hier.

Le résultat du MICS Madagascar 2024-2025 note que 93 % des ménages malgaches ne disposent pas de services d'assainissement de base (toilettes) et 40 % pratiquent encore la défécation à l'air libre.

Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et l'ambassade du Japon, lance officiellement la production locale du Sato Pan à Madagascar avec le soutien d'acteurs du secteur privé, notamment Sato, filiale de la société japonaise LIXIL, et SMTP du groupe malagasy Inviso. Cette cuvette en plastique à fermeture automatique et économe en eau, conçue pour les toilettes, permettra d'équiper les ménages à moindre coût afin de répondre au manque criant d'installations sanitaires.

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Le Sato Pan est disponible à partir de 35 000 Ar dans les quincailleries d'Antananarivo, Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ihosy et Tuléar, avec une extension progressive aux autres régions.

« L'approche de l'assainissement fondé sur le marché est une approche prometteuse pour répondre aux défis de l'assainissement à Madagascar. Pour qu'elle produise des résultats durables, les solutions doivent être financièrement accessibles et adaptées aux besoins des familles malgaches, afin que chaque enfant bénéficie d'un environnement sain », a déclaré Christine Jaulmes, représentante de l'Unicef Madagascar.