Madagascar: Elia Razafindrianiaina - «La production d'eau à Mandroseza va augmenter»

« La production d'eau de Mandroseza II va augmenter jusqu'à 20 000 m³ par jour. Celle de Mandroseza I atteindra, pour sa part, 120 000 m³ par jour », a déclaré Elia Minosoa Anjaratiana Razafindrianiaina, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, lors d'une rencontre avec la presse organisée mercredi à Ivandry, consacrée à la présentation du bilan des travaux réalisés.

La construction de la nouvelle station de production d'eau de Mandroseza I a débuté en avril 2025. Cette infrastructure vise à améliorer l'approvisionnement dans les zones les plus vulnérables et à réduire les coupures d'eau sur le réseau. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP).

La cérémonie marquant la mise en service officielle des nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau à Mandroseza se tiendra ce jour, a annoncé la ministre Elia Minosoa Anjaratiana Razafindrianiaina.

Le ministère de l'Eau a reconnu que l'approvisionnement en eau reste insuffisant dans de nombreuses régions du pays. Parmi les causes évoquées figurent la vétusté des réseaux, les constructions illégales et les effets du changement climatique.

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Pour améliorer la distribution d'eau à Antananarivo, les équipements nécessaires à la réparation des fuites et des défaillances du réseau ont déjà été acquis. Selon la ministre, « ces matériels ont été reçus et d'importants travaux de réhabilitation seront entrepris à Ambohimiandra avant la fin de ce mois ».