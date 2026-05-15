Madagascar: Padel - Lalaina et Prisca imposent leur loi sur le circuit malgache

Anciennes joueuses de tennis reconverties dans le padel, Lalaina Radilofe et Prisca Razafimamonjy dominent actuellement le Malagasy Pro Padel Tour. Depuis le début de la saison, le duo enchaîne les titres et s'affirme comme la paire de référence du pays. Elles cherchent maintenant des adversaires plus coriaces et rêvent de se mesurer à d'autres joueuses en dehors de Madagascar.

Le padel féminin de la Grande Île a trouvé ses patronnes car depuis plusieurs mois, Lalaina Radilofe et Prisca Razafimamonjy règnent sans partage sur le circuit national du Malagasy Pro Padel Tour, plus connu sous le nom de MPPTour.

Avant de briller sur les terrains vitrés du padel, Lalaina et Prisca ont longtemps évolué dans le tennis de haut niveau. Toutes deux formées au club AKA, elles ont partagé les courts pendant plus de 18 ans à travers les compétitions nationales et internationales. Une longue complicité sportive qui constitue aujourd'hui l'une de leurs principales forces.

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« Nous nous connaissons depuis toujours », confient-elles. Une entente visible dans leur jeu, fait de complémentarité, d'automatismes et d'une excellente lecture tactique. Pourtant, leur découverte du padel est relativement récente. Prisca Razafimamonjy débute dans la discipline en 2023 tandis que Lalaina Radilofe ne s'y met qu'en 2024. Mais grâce à leur solide bagage technique hérité du tennis, les deux joueuses s'adaptent rapidement aux exigences du padel moderne.

Une domination qui dépasse les frontières

Depuis mars, Lalaina et Prisca réalisent un parcours parfait. Elles se sont imposées lors du MPPT 500 à Urban Futsal, du MPPT 250 à Nosy Padel, du MPPT 500 à Tropical Padel, du tournoi du Padel Club de Tamatave ainsi qu'au récent MPPT 500 organisé à Lamakoo. Une série impressionnante qui confirme leur régularité.

Le duo malgache commence également à se faire connaître dans la région indianocéanique. En octobre 2025, Lalaina Radilofe et Prisca Razafimamonjy ont représenté Madagascar à l'Island Padel Cup organisée à Maurice. Une expérience importante pour les deux joueuses qui découvrent progressivement le niveau international du padel.

Cette participation marque aussi une nouvelle étape dans le développement de la discipline à Madagascar. Longtemps méconnu, le padel attire désormais de plus en plus de pratiquants grâce à l'ouverture de nouveaux clubs et à l'organisation régulière de compétitions.

Dans ce contexte, Lalaina et Prisca apparaissent aujourd'hui comme les figures de proue du padel féminin malgache. Leur domination actuelle inspire déjà une nouvelle génération de joueuses attirées par ce sport mêlant intensité, stratégie et spectacle.