Afrique: Athlétisme - Championnats d'Afrique - Claudine Nomenjanahary cale aux portes de la finale

Engagée sur le 100 mètres des Championnats d'Afrique seniors à Accra, Claudine Nomenjanahary n'a pas réussi à décrocher son billet pour la finale. La sprinteuse malgache a terminé cinquième de sa demi-finale avec un chrono de 11"79.

Le rendez-vous continental d'Accra, au Ghana, restera comme une compétition frustrante pour Claudine Nomenjanahary. Attendue comme l'une des meilleures chances malgaches lors des Championnats d'Afrique seniors d'athlétisme, disputés du 12 au 17 mai, la sprinteuse de la Grande Île a vu son parcours s'arrêter en demi-finale du 100 mètres dames.

Alignée dans une course particulièrement relevée, Claudine Nomenjanahary a terminé cinquième avec un temps de 11"79, insuffisant pour intégrer le top 3 qualificatifs pour la finale. La Nigériane Miracle Eluebube Ezechukwu a remporté cette demi-finale en 11"37, devant la Camerounaise Herverge Tonjock Kole Etame, future reine d'Afrique en 11"42 et la Gabonaise Linda Pierrick Moulin en 11"73.

Claudine Nomenjanahary espérait pourtant signer une meilleure performance pour cette première grande sortie internationale de la saison. Mais malgré son expérience et son statut de détentrice du record national en 11"32, elle n'a pas réussi à exprimer pleinement son potentiel au moment décisif.

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Quelques heures plus tard, la Camerounaise Herverge Tonjock Kole Etame s'est finalement adjugée le titre continental en remportant la finale en 11"48 devant la Nigériane Rosemary Chukwuma et la Libérienne Thelma Davis. Une finale de haut niveau qui confirme la montée en puissance du sprint africain féminin ces dernières années.

Une désillusion mais pas un renoncement

Cette élimination laisse un goût amer pour l'athlétisme malgache car son record personnel de 11"32 faisait d'elle une championne d'Afrique si elle avait pu rééditer sa performance.

Après son élimination, Claudine Nomenjanahary n'a pas caché sa déception. Sur ses réseaux sociaux, la sprinteuse malgache a reconnu avoir traversé l'une des compétitions les plus compliquées de sa carrière.

« Le Championnat d'Afrique n'a pas été la compétition que j'espérais... sûrement l'une des plus difficiles de mon parcours », a-t-elle confié. L'athlète évoque une première sortie internationale de la saison marquée par de fortes attentes et d'émotions, sans que le résultat ne reflète les efforts fournis ces derniers mois.

Malgré cette contre-performance, Claudine Nomenjanahary refuse toutefois de céder au découragement. La recordwoman de Madagascar rappelle que les épreuves font partie du parcours d'un sportif de haut niveau et affirme vouloir revenir plus forte.

« Les moments difficiles forgent le mental, le caractère et la vraie force d'un athlète », confie Claudine Nomenjanahary, déçue, mais elle promet de continuer à travailler avec patience, confiance et détermination.