Madagascar: La these du meurtre privilegiée - Un joueur des Barea CHAN retrouvé mort

Ndratoarilala Ranaivoson a été retrouvé mort à Ankaditoho. La piste criminelle est privilégiée dans cette affaire qui bouleverse son quartier ainsi que le monde du football.

Un footballeur connu a été tué à Ankaditoho. Le corps de Ndratoarilala Ranaivoson, dit Bila, ancien joueur de l'Elgeco Plus FC et ancien joueur convoqué pour défendre les couleurs des Barea CHAN, a été découvert mercredi matin par des habitants du quartier.

Selon les informations fournies par la police, l'alerte a été donnée vers 6 h par le chef fokontany. Les forces de l'ordre ont sécurisé le périmètre avant de constater plusieurs blessures sur le corps de la victime. Un hématome a notamment été observé sur le front, ainsi que des plaies pénétrantes au dos et au pied, des égratignures sur la poitrine et le dos, et des traces de sang.

Le footballeur aurait eu 32 ans lundi prochain. La brigade criminelle et la police scientifique se sont rendues sur les lieux afin de procéder aux premières constatations et de recueillir des indices. Dans le quartier, l'émotion reste vive.

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Apprécié

« La dépouille a été découverte près du nouveau temple FPVM. Au début, on a cru qu'il s'agissait d'un homme ivre tombé au sol. Mais le Bureau municipal d'hygiène a constaté une blessure au couteau au ventre et des ecchymoses dans le dos. Sa famille a été prévenue. Nous l'avons trouvé en partant travailler le matin. On ne sait pas s'il rentrait d'une virée nocturne ou s'il a été victime d'un vol qui a mal tourné. Le quartier devient dangereux, surtout le long de la route vers Marohoho», raconte un témoin.

Un proche de la victime affirme : « Quelqu'un a tué Bila après qu'on n'a pas réussi à l'atteindre par la sorcellerie.»

Sa tante précise : « Le corps va quitter la morgue pour être transporté à Ambatolampy, dans le secteur d'Antanimarina où il a grandi. L'inhumation aura lieu vendredi (NDLR : aujourd'hui). »

Un riverain ajoute : « Ce matin-là, ma femme m'a dit qu'une personne avait été poignardée près de chez nous. Je n'y ai pas prêté attention, mais en ouvrant Facebook, j'ai découvert qu'il s'agissait de Bila. Je l'avais connu à Ankaditoho. C'était quelqu'un de très apprécié, qui entraînait les jeunes. »

Le club Elgeco Plus FC, où Bila s'était notamment illustré lors d'un match contre les Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud, a également réagi à l'annonce de sa mort. « Le monde du football est en deuil. Ndratoarilala Ranaivoson a définitivement raccroché ses crampons », a écrit le club.