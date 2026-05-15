Madagascar: Portrait - Nosima Roxane développe un univers artistique pluriel

Entre musique, peinture et scène, Nosima Roxane construit un univers artistique empreint de sensibilité et de syncrétisme.

« Créer, c'est faire dialoguer plusieurs formes d'expression ». Cette vision définit parfaitement le parcours de Nosima Roxane, jeune artiste malgache évoluant entre musique, peinture, scène et philosophie. Inspirée par des influences indie, jazz et pop rock, elle développe un univers doux et mélancolique où différentes disciplines artistiques se rencontrent.

Son aventure artistique débute à l'âge de 14 ans avec des compositions et des vidéos publiées sur Instagram. Après son baccalauréat, elle rejoint le Centre Académique de Musique Ramahefason en option guitare afin de renforcer ses compétences en composition et en accompagnement vocal, tout en poursuivant des études en école d'art.

En 2023, elle intègre un groupe de rock avant de se lancer dans une carrière solo pour affirmer une identité plus personnelle. Cette étape se concrétise en 2025 avec la sortie de son premier single intitulé « Taitra».

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La scène occupe également une place importante dans son parcours. Son interprétation de Jasmine dans la comédie musicale Aladdin organisée par Okalou marque une expérience déterminante. Passionnée par l'univers Disney, elle y découvre une nouvelle manière de s'exprimer artistiquement et de se dépasser.

Aujourd'hui, Nosima Roxane prépare plusieurs singles menant vers un album accompagné d'une exposition artistique. Elle poursuit aussi des performances live, notamment à L'Ambrosia à Tsimbazaza Ankadilalana, afin de renforcer son lien avec le public.