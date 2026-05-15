Madagascar: Anosipatrana - Un homme victime d'un crime

Mercredi, cinq personnes ont été déférées devant le parquet puis écrouées à Antanimora pour le meurtre d'un homme commis à Tranodimy, Anosipatrana. Les suspects sont l'ex-petite amie de la victime, les parents de cette jeune femme de 18 ans, son nouveau compagnon et un complice.

Le drame s'est produit le 8 mai. Le jeune homme avait accepté un rendez-vous fixé par son ancienne compagne. À son arrivée, il a été agressé à coups de couteau et tabassé. Il est décédé sur place. Des riverains, alertés par la scène, ont découvert l'homme gisant au sol. Ils ont empêché la jeune femme, son père et son petit ami de quitter les lieux et les ont remis à la police.

Dans un premier temps, ces derniers ont été considérés comme de simples témoins. Mais l'enquête a révélé qu'ils étaient en réalité les auteurs de l'assassinat.

Les aveux recueillis ont permis d'identifier deux autres complices, arrêtés dès le lendemain. Les parents de la jeune femme sont soupçonnés d'avoir été les instigateurs de ce meurtre, prémédité depuis longtemps. Un autre individu reste activement recherché par la police, qui l'exhorte à se rendre.