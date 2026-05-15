Madagascar: Concert à l'IFM - Le Choeur Miangaly sublime Mozart

Les amateurs de musique classique ont répondu présent ce mardi à l'Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. Porté par une salle attentive et conquise, le concert « Inclusivement Mozart» du Choeur Miangaly a plongé le public dans l'univers du célèbre compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart, à l'occasion de la célébration du 270e anniversaire de sa naissance.

Entre puissance orchestrale et intensité chorale, la soirée s'est déroulée dans une atmosphère particulièrement émotive. Sous la direction artistique de Antsanirina Rakotoarimino, connu sous le nom de Rahf, le concert a réuni un orchestre d'une vingtaine de musiciens ainsi que le Choeur Miangaly au grand complet. « Beaucoup d'émotions sur scène étant donné que l'orchestre était au grand complet », a confié le directeur artistique à l'issue de la représentation.

Le programme a mis à l'honneur deux oeuvres majeures de Mozart : la Symphonie n°29 K201 et la Litania K125. La première, empreinte d'énergie et de luminosité, a ouvert la soirée avec intensité, avant de laisser place à la dimension plus solennelle et émouvante de la Litania en si bémol majeur, interprétée ensemble par le choeur et l'orchestre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plusieurs solistes ont également participé à cette immersion musicale, notamment My-Andry Andriamahatratsoa au soprano, Maherilanja Solon'Orimbato à l'alto, Safidy Randriamananjara au ténor, Jean Ducasse à la basse ainsi que Hervais Rabarison au premier violon.

Le concert a aussi été marqué par la participation exceptionnelle de deux musiciens du Conservatoire à rayonnement régional de La Réunion : Alain Fleury au hautbois et Jérémie Tinlot au cor. Leur présence s'inscrivait également dans une démarche de transmission musicale à travers des sessions de formation et des master classes gratuites destinées aux instrumentistes à vent malgaches.