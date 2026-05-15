Gambie: Fond de Développement Municipal de l'Assemblée Nationale - Des millions de dalasis non comptabilisés selon un audit

Un rapport d'audit sur les bilans financiers de l'Assemblée Nationale de 2022 a soulevé des questions concernant le mode de gestion de millions de dalasis provenant du Fond de Développement Municipal, les auditeurs ayant signalé l'absence d'autorisations et de registres de livraisons, des projets retardés, et des dépenses non-justifiées dans plusieurs circonscriptions électorales.

Le rapport de l'auditeur général a révélé que des projets et travaux estimés à plus de 2.6 millions de dalasis ont été mis en oeuvre sans l'approbation ou l'autorisation explicite du bureau du greffier, et ce, bien que l'Assemblée Nationale soit le pouvoir adjudicateur de ces projets.

Les auditeurs ont prévenu que la légitimité ou modalité de financement des projets qui n'ont pas été officiellement approuvés ne pourrait être corroborée en raison du manque de conformité avec les procédures en vigueur de l'Assemblée Nationale.

Le rapport considère que cette situation met le mode de gouvernance de l'Assemblée Nationale profondément en péril et a questionné pourquoi certains projets ont été initiés sans l'autorisation explicite du bureau du greffier.

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Bien qu'il ait été annoncé que les mécanismes de control internes ont depuis lors été renforcés en vue de garantir que les projets à venir soient officiellement validés, les auditeurs ont insisté que cette situation manque toujours de résolution et qu'elle sera réexaminée lors des prochains audits.

Il a également été découvert lors de l'audit que des paiements pour des projets et travaux financés par le Fond de Développement Municipal estimés à plus de 3.5 millions de dalasis ont été effectués sans récépissés de livraison. Tandis que les articles ont été livrés, les auditeurs ont déclaré qu'il avait été impossible de confirmer la réception des marchandises en l'absence de documentation authentique et ont signalé des préoccupations relatives à d'éventuels détournements de fonds ou à une mauvaise gestion des ressources publiques.

La direction a reconnu que le fait que des récépissés de livraison n'ont pas été procurés par les livreurs est une défaillance administrative mais ont insisté qu'une équipe en charge de l'Estimation et de la Supervision des Projets avait procédé à des contrôles subséquents.

Les auditeurs ont toutefois maintenu que la question restait en suspens dans l'attente d'une vérification

De troublantes découvertes ont résulté des visites de terrain conduites par les auditeurs dans plusieurs municipalités. A Banjul Central, un bureau municipal a été établi dans la cour familiale d'un Membre de l'Assemblée Nationale plutôt que sur le site approuvé. A Serrekunda West, les travaux de clôture du terrain de football de Bakoteh sont toujours inachevés bien que le délai prévu pour la mise en oeuvre du projet ait expiré depuis belle lurette.

Le rapport a également révélé que des machines à moudre acquises pour certaines municipalités, dont Lower Nuimi, Lower Fulladu et Basse, n'ont pas encore été installées et sont non-opérationnelles presque deux ans après leur livraison. A Jokadu et Lower Fulladu West, d'autres machines à moudre équivalant à des centaines de milliers de dalasi ont été installées mais sont toujours non-opérationnelles plus d'un an après leur livraison.

A Kiang Central, les auditeurs n'ont été en mesure que de dénombrer 35 lampes solaires sur 40 acquises pour les municipalités de Medina Angelle et Jatta Kunda, suscitant ainsi des suspicions portant sur la perte ou la mauvaise affectation de ces équipements. Entre-temps, des projets d'une valeur de 600.000 dalasis à Old Jeshwang et Sanementereng n'avaient pu être évalués au moment de la conclusion du rapport d'audit.

Les auditeurs ont averti que la faiblesse des mécanismes de supervision au sein de l'Assemblée Nationale pourrait entrainer un usage excessif, la sous-utilisation et l'inachèvement des projets municipaux financés par le trésor public.