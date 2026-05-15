Sénégal: Industrie spatiale - Le Sénégal veut développer un savoir-faire exportable dans la sous-région

Dakar — Le Sénégal ambitionne de construire une industrie spatiale capable de produire localement des satellites et d'exporter son expertise vers d'autres pays, a annoncé le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES), Maram Kairé.

S'exprimant lors d'un entretien accordé à l'APS, il a expliqué que cette stratégie repose principalement sur la formation de ressources humaines spécialisées et la mise en place d'infrastructures scientifiques et industrielles dédiées au spatial.

L'ASES a déjà lancé la construction du premier observatoire d'astronomie et d'astrophysique du pays, destiné à servir de cadre de formation et de recherche pour les étudiants sénégalais en physique, mathématiques, chimie ou géologie.

Le Sénégal prévoit également la création d'un centre d'assemblage de microsatellites afin que les futurs satellites nationaux puissent être fabriqués localement, a encore signalé M. Kairé.

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"L'objectif est de faire du made in Sénégal dans le spatial", a-t-il fait savoir, ajoutant que cette dynamique devrait permettre de développer progressivement une véritable chaîne industrielle nationale.

De son point de vue, cette expertise pourrait ensuite être mise au service de la sous-région ouest africaine, rappelant que la structure qu'il dirige veut positionner le Sénégal comme un "hub technologique régional" capable de concevoir des satellites dédiés à des usages communs comme la surveillance maritime, l'agriculture ou la gestion des catastrophes naturelles.

Le directeur de l'Agence sénégalaise d'études spatiales estime que l'émergence du "New Space", marquée par la miniaturisation des composants électroniques, a profondément changé les conditions d'accès au spatial pour les pays africains.

"Les satellites qui coûtaient auparavant des millions de dollars sont devenus beaucoup plus accessibles", a-t-il expliqué, citant le cas des CubeSats dont les coûts de fabrication ont fortement baissé.

Maram Kairé est d'avis que cette évolution explique la multiplication des agences spatiales sur le continent africain, qui en compte désormais 23.