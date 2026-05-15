Afrique: Sénégal Space Week - Géointelligence et innovation au coeur de la deuxième édition, à partir du 19 mai

La deuxième édition du Sénégal Space Week, prévue du 19 au 22 mai à Dakar, va mettre l'accent sur les usages stratégiques du spatial dans les domaines de la sécurité, de la défense et de l'innovation technologique, a annoncé à l'APS, le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES), Maram Kairé.

Des spécialistes du spatial, des acteurs de l'innovation, des investisseurs ainsi que des représentants des forces de défense et de sécurité sont attendus à cette rencontre internationale, organisée autour du thème de la géointelligence, a expliqué M. Kairé lors d'un entretien avec l'APS.

Le programme de la manifestation prévoit des panels consacrés au financement des startups, à la coopération internationale et aux applications sécuritaires des technologies géospatiales, a-t-il précisé.

Selon Maram Kairé, cette rencontre ambitionne de faire de Dakar un rendez-vous sous-régional majeur du spatial et de l'innovation technologique.

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"Il faut que les grandes discussions du spatial puissent également se tenir au Sénégal", a indiqué le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales.

La deuxième édition du Sénégal Space Week sera notamment axée sur les enjeux liés à la surveillance maritime, à la lutte contre les trafics illicites, à la protection des installations pétrolières et gazières ainsi qu'à la sécurisation des frontières, a encore détaillé le directeur général de l'ASES.

Elle va par exemple aborder des problématiques en lien avec les capacités des satellites à détecter des navires opérant sans balises dans l'obscurité, communément appelés "navires fantômes".

Ces technologies permettent également d'anticiper certaines catastrophes environnementales, notamment les marées noires ou les fuites de pétrole et de gaz, grâce aux systèmes d'alerte précoce fournis par les satellites, renseigne M. Kairé.

Il s'agira selon lui, d'utiliser cette rencontre pour stimuler l'écosystème national de l'innovation et favoriser les échanges entre les startups sénégalaises et les acteurs internationaux du secteur spatial.